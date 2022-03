Gesperrt, verletzt, ohne Form: Red Bull Salzburg fehlen die Angreifer

Wer stürmt bei Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag gegen Wolfsberg? Viele Alternativen hat Trainer Matthias Jaissle nicht.

Wegen einer Muskelverletzung steht Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg Torjäger Karim Adeyemi am Sonntag in Wolfsberg nicht zur Verfügung. Auch Benjamin Šeško kann von Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nicht eingesetzt werden. Der Angreifer, der beim Cuperfolg am vergangenen Mittwoch in Wolfsberg nach seiner Einwechslung frischen Wind brachte, wurde nach seiner Roten Karte wegen rohen Spiels für ein Pflichtspiel gesperrt. Auch Sékou Koïta ist nach seinem Kreuzbandriss noch immer nicht so weit, dass er zum Kader stoßen könnte. Dazu fehlt Junior Adamu ...