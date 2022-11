Ghana-Trainer Addo ortet bei Katar-Kritik Doppelmoral

Ghanas Nationaltrainer Otto Addo hält europäische Kritik an der Fußball-WM in Katar für scheinheilig und hat speziell Deutschland eine Doppelmoral vorgeworfen. "Ich finde es extrem wichtig, dass die Missstände in Katar angesprochen werden, insbesondere wenn Menschen sterben", sagte Addo der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des Turniers am Sonntag. "Nichtsdestotrotz ist das eine sehr europäische Sichtweise, wenn man denkt, dass man selber viel besser ist als Katar."

SN/APA/dpa/Tom Weller Für Addo ist Kritik an Katar keine Einbahnstraße