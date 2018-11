Gladbach festigte mit 3:1 in Bremen Spitzenplatz

Borussia Mönchengladbach hat seinen Spitzenplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Gladbacher siegten am Samstag in Bremen dank dem Dreifach-Torschützen Alessane Plea 3:1 und schoben sich vor dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Dortmund gegen Bayern München bis auf einen Punkt an den BVB heran.

SN/APA (dpa)/Carmen Jaspersen Alassane Plea traf dreimal für Borussia Mönchengladbach