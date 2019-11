Gladbach festigte Tabellenspitze, Wolfsburg in der Krise

Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga gefestigt. Der Spitzenreiter bezwang mit ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer Werder Bremen am Sonntag daheim mit 3:1 und liegt nun vier Punkte vor den Verfolgern RB Leipzig und Bayern München. Der VfL Wolfsburg erlitt am Nachmittag die vierte Pflichtspielniederlage in Folge: 0:2 gegen Bayer Leverkusen.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Bensebaini bejubelt sein Tor, später wurde er ausgeschlossen