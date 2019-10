Gladbach schaffte im Finish 1:1 in Istanbul

Borussia Mönchengladbach hat in der WAC-Gruppe der Fußball-Europa-League die zweite Niederlage gerade noch abgewendet. Bei Istanbul Basaksehir schoss das Team von Ex-Salzburg-Meistermacher Marco Rose am Donnerstag erst in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand heraus. Ex-Nationalspieler Patrick Herrmann traf zum Punktgewinn für die Gladbacher, Edin Visca (55.) hatte Basaksehir voran gebracht.

