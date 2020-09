Glasner vor Reise ins Risikogebiet "relativ entspannt"

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner blickt ohne große Corona-Sorgen auf das bevorstehende Qualifikationsspiel für die Europa League im Risikogebiet. "Ich sehe das relativ entspannt, weil ich die Sicherheitsvorkehrungen kenne und das Sicherheitskonzept kenne", sagte der Oberösterreicher am Mittwoch und damit einen Tag vor der Auswärtspartie in Albanien beim FK Kukesi (20.00 Uhr).

Drei Tage nach dem Quali-Duell, bei dem es kein Rückspiel gibt, empfängt Wolfsburg Bayer Leverkusen zum ersten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga. Nach der jüngsten Einigung der Bundesländer, wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen zu wollen, will der Club sein Stadion am Sonntag zu 20 Prozent füllen. "Jeder von uns ist froh, wenn wieder Fans ins Stadion gehen", sagte Glasner. "Es ist ein erster Schritt."

Quelle: Apa/Dpa