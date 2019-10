Glasners Wolfsburger erlitten gegen Leipzig 1:6-Debakel

RB Leipzig hat den in bisher 13 Saisonpflichtspielen ungeschlagenen VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner in der zweiten Runde des deutschen Fußball-Cups auswärts 6:1 (1:0) deklassiert. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer erzielten zwei der vier Tore der Leipziger zwischen der 55. und 68. Minute. Dortmund verwandelte im Spitzenspiel gegen Gladbach ein 0:1 noch in einen späten 2:1-Erfolg.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen ÖFB-Leipziger Sabitzer (l.) und Laimer (r.) tanzen mit den Kollegen