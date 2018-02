Goalies de Gea und Becker hielten ihre Clubs in CL am Leben

Zwei Torleute haben am Mittwochabend den Achtelfinalhinspielen der Fußball-Champions-League ihren Stempel aufgedrückt. David de Gea rettete Manchester United beim FC Sevilla ein 0:0, AS-Roma-Goalie Alisson Becker verhinderte bei Schachtar Donezk eine wesentlich höhere Niederlage als das 1:2. Die Chancen beider Clubs sind trotz durchwachsener Vorstellungen intakt.

"Nicht gut, nicht schlecht", urteilte ManUnited-Coach Jose Mourinho nach dem torlosen Remis in Spanien. Dabei hätte der Portugiese durchaus auch erleichtert sein können - denn die 15 Torschüsse seiner Truppe waren "eher statistischer" Natur, wie auch er selbst zugeben musste. Sevilla feuerte 25 Mal auf den Kasten der Engländer, nicht zuletzt de Gea verhinderte gegen seine Landsleute Schlimmeres. Bei seiner spektakulärsten Aktion lenkte er kurz vor der Pause einen Ball von Steven N'Zonzi über die Latte, Sekunden darauf parierte er einen Kopfball von Luis Muriel aus fünf Metern.

Rund 3.600 Kilometer weiter östlich war es de Geas Kollege Alisson Becker, der zwischen den Pfosten der AS Roma für Furore sorgte. Für Schachtars portugiesischen Coach Paulo Fonseca war eines klar: "Der einzige Grund, warum wir nicht höher gewonnen haben war die brillante Vorstellung des Roma-Keepers." In der Tat hätten die Gäste ohne den Brasilianer schlecht ausgeschaut. Der 25-Jährige machte mit tollen Paraden mehrere Topchancen der Hausherren zunichte. Es war gewissermaßen ein landesinternes Duell. Denn Schachtar bot an diesem Abend fünf Kicker aus dem Land des Fünffachweltmeisters auf, mit Fred sorgte einer davon für den Siegtreffer. Der zwischenzeitliche Ausgleich war auf das Konto des Argentiniers Facundo Ferreyra gegangen.

Mit der Führung durch Cengiz Ünder kurz vor der Pause hatten sich die Italiener eigentlich eine gute Position geschaffen, ließen nach Seitenwechsel aber viel vermissen. Roma-Trainer Eusebio Di Francesco war durchaus wütend. "Wir haben zu viele Schülerfehler gemacht, von eigentlich sehr erfahrenen Kickern", erklärte er und fällte ein durchaus hartes Urteil: "Mein Team schafft es nicht, das Momentum zu behalten und auch in schwierigen Situationen zu bestehen."

(Apa/Ag.)