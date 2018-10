Grasshoppers dank Holzhauser-Elfer nicht mehr Tabellenletzte

Die Grasshoppers Zürich haben am Sonntag den letzten Platz in der Schweizer Fußball-Liga abgegeben. Den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg über Lugano erzielte Raphael Holzhauser per Elfer nach Foul an ihm selbst (21. Minute). Der Ex-Austrianer wurde in der Nachspielzeit ausgetauscht, seine Landsleute Heinz Lindner und Marco Djuricin spielten im Team von Trainer Thorsten Fink durch.

SN/APA (Keystone)/ENNIO LEANZA Sicher vom Elfmeterpunkt