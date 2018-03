Gregoritsch-Doppelpack bei 3:1-Sieg von Augsburg in Hannover

Österreichs Fußball-Teamspieler Michael Gregoritsch hat am Samstag beim 3:1-(2:1)-Sieg von Augsburg in Hannover mit einem Doppelpack geglänzt. Der Steirer verwertete in der 26. Minute eine perfekte Flanke des Brasilianers Caiuby per Kopf zur 1:0-Führung. In der 83. Minute entschied Gregoritsch dann die Partie nach einem Konter endgültig.

