Gregoritsch-Tor bei Augsburg-Remis - Bayern souverän

Ein Tor von Michael Gregoritsch (12. Minute) hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga dem FC Augsburg nicht zum Sieg gegen Mönchengladbach gereicht. Der Österreicher fand weitere Chancen vor, Rekordeinkauf Alassane Plea glich aber für die Gäste zum 1:1-Endstand aus (68.). Der FC Bayern eroberte mit einem klaren 3:0-Erfolg in Stuttgart wieder die Tabellenspitze.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Gregoritsch-Treffer war zu wenig