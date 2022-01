Gregoritsch-Tor bei Augsburgs 1:1 gegen Frankfurt

Michael Gregoritsch hat am Sonntag sein viertes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der in der 68. Minute ausgewechselte ÖFB-Internationale traf im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der 38. Minute zum 1:1-Endstand. Sein Schuss aus spitzem Winkel überraschte Gäste-Goalie Diant Ramaj und egalisierte den Rückstand durch Daichi Kamada (22.).

SN/APA/dpa/Matthias Balk Gregoritsch-Torerfolg gegen Eintracht Frankfurt