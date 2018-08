Antoine Griezmann ist von der UEFA zum besten Spieler der vergangenen Europa-League-Saison gekürt und am Freitag in Monaco in Abwesenheit geehrt worden. Der französische Fußball-Weltmeister setzte sich in der Endausscheidung gegen seinen Teamkollegen von Atletico Madrid, Diego Godin, und seinen Landsmann Dimitri Payet von Olympique Marseille durch.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Antoine Griezmann gewann mit Atletico Madrid die Europa League