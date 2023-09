Grillitsch und Stöger in kicker-"Elf des Tages"

Zwei österreichische Mittelfeldspieler haben es nach der 4. Runde der deutschen Bundesliga in die kicker-"Elf des Tages" geschafft. Sowohl Hoffenheims Florian Grillitsch, der gegen den FC Köln ein Tor aus über 50 Metern Entfernung erzielt hat, als auch Kevin Stöger vom VfL Bochum zählen für das Fußball-Fachmagazin zu den besten Spielern des Wochenendes. Für Stöger war es in dieser Saison bereits die zweite Nominierung in die Elf.

BILD: SN/APA/DPA/DAVID INDERLIED Kevin Stöger zieht bei Bochum die Fäden im Mittelfeld