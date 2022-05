Grillitsch wird Hoffenheim am Saisonende verlassen

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Florian Grillitsch wird den deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim am Saisonende verlassen. Der Mittelfeldspieler wurde am Samstag offiziell verabschiedet, Sportchef Alexander Rosen und Geschäftsführer Frank Briel nahmen die Ehrung vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen im Sinsheimer Stadion vor. Der Vertrag des 26-Jährigen, der nicht zum Aufgebot gehörte, läuft im Sommer aus. Wo Grillitsch in Zukunft kicken wird, ist unklar.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Grillitsch sucht eine neue Herausforderung