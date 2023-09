Große Geste von Gladbach: Vertragsverlängerung für krebskranken Stefan Lainer

Im Juli wurde beim 31-jährigen Stefan Lainer bei einer Routineuntersuchung Lymphknotenkrebs diagnostiziert. Seither befindet sich der Seekirchner Fußballprofi in Behandlung,

Informationen über seinen Gesundheitszustand sind rar. Nur ein Mal meldete sich Lainer via Social Media und bedankte sich für die große Anteilnahme und mentale Unterstützung.

Dem Vernehmen nach schlägt die Therapie sehr gut an, das bestätigte zuletzt auch Lainers ÖFB-Teamkollege Max Wöber. Von seinem Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach erhielt der Salzburger nun auch moralischen Support. Gladbach-Sportchef Roland Virkus kündigte via "Bild"-Zeitung an, dass man den 2024 auslaufenden Vertrag mit Lainer um ein weiteres Jahr verlängern werde. "Stefan soll erst einmal in Ruhe die Therapie machen. Dann werden wir mit ihm sicher gemeinsam eine Lösung finden", sagte Virkus. Eine große Geste von Gladbach, das ohne Rechtsverteidiger Lainer sportlich sehr bescheiden in die neue Saison der deutschen Bundesliga gestartet ist. Nach fünf Spieltagen steht man noch ohne Sieg da und ist Tabellen-15.

Mönchengladbach hatte Ende Juli die Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Dabei wurde auf die sehr guten Heilungschancen und die Aussicht, bald wieder Leistungssport betreiben zu können, hingewiesen. Zwischen den Therapien soll Lainer mittlerweile schon wieder ein eingeschränktes Trainingsprogramm absolvieren können.