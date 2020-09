Große Namen wären Salzburg in der Champions League fast sicher

Vor dem Play-off-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv am Mittwoch in Wals-Siezenheim (21.00 Uhr/live Sky und DAZN) steht Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg mit einem Bein in der Gruppenphase der Champions League. Das 2:1 in Israel hat die Chancen der "Bullen" auf die zweite Königsklassen-Teilnahme en suite stark erhöht, attraktive Gegner sind quasi garantiert.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Im Rückspiel geht es um Duelle mit den ganz Großen