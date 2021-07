Großer Zahltag für Red Bull Salzburg: Mwepu folgt Daka nach England

Nach Torjäger Patson Daka wechselt auch Mittelfeldspieler Enock Mwepu in die englische Premier League. Red Bull Salzburg kassiert für beide Profis cirka 50 Millionen Euro.

Die beiden Nationalspieler aus Sambia Patson Daka und Enock Mwepu, die bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gemeinsam für viele Erfolge gesorgt haben und zu besten Freunden wurden, gehen, so kann man sagen, auch in Zukunft gemeinsame Wege. Nach dem Transfer Dakas in die englische Premier League zu Leicester City folgt nun auch Mwepu dem Torschützenkönig der vergangenen Saison nach England. Der Mittelfeldspieler wird bei Brighton & Hove Albion landen. Dort, wo auch Bernardo spielte, ehe er von den Bullen ...