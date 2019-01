Erste Saisonniederlage für Jürgen Klopps FC Liverpool in der englischen Premier League: Im Hit am Donnerstagabend unterlagen die Reds bei Manchester City. Der Vorsprung des Tabellenführers schmolz auf vier Punkte.

Kun Agüero (40.) und Leroy Sané (72.) trafen für das Team von Pep Guardiola, Roberto Firmino (64.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. City rückte auf Rang zwei vor und ist nun mit 50 Punkten erster Verfolger von Liverpool (54.). In der 21. Runde musste der Leader die erste Niederlage hinnehmen. Bei einem weiteren Erfolg wäre dem Team um den Ex-Salzburger Sadio Mané der erste Titelgewinn seit 1990 kaum mehr zu nehmen gewesen. In der ersten Halbzeit traf Mané den Innenpfosten. Kurz darauf unterlief Man City beinahe ein Eigentor, als Verteidiger John Stones seinen Torhüter Ederson anschoss. Doch der Ball überquerte die Torlinie nicht in vollem Umfang, es fehlten wenige Millimeter.

