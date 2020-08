Guardiola nach Viertelfinalout: "Werden es wieder versuchen"

Fußball-Coach Pep Guardiola hat nach dem Viertelfinal-Aus mit Manchester City zumindest versucht, optimistisch in die Zukunft zu blicken. "Es ist, was es ist", sagte der spanische Startrainer nach dem 1:3 gegen Olympique Lyon in der Champions League am Samstagabend. "Eines Tages werden wir die Lücke zum Halbfinale schließen."

SN/APA (POOL)/MIGUEL A. LOPES Guardiola will nicht aufgeben