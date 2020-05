Haaland erster Torschütze nach Corona-Pause - Dortmund gewinnt mit 4:0 gegen Schalke

Borussia Dortmund ist furios aus der Corona-Pause der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Der BVB feierte am Samstag im Revierderby ohne Zuschauer einen 4:0-Heimsieg über den FC Schalke 04. RB Leipzig musste sich gegen den SC Freiburg mit einem 1:1-Remis begnügen. Hertha BSC gewann in Hoffenheim 3:0. Wolfsburg siegte in Augsburg 2:1. Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn endete torlos.

Dortmund festigte mit dem Sieg über Schalke Platz zwei in der Tabelle. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern, der am Sonntag bei Union Berlin antritt, beträgt vorerst nur noch einen Punkt. Bereits drei Zähler hinter dem BVB liegt der Tabellendritte RB Leipzig.

Im leeren Dortmund-Stadion spielte Schalke anfangs noch gut mit, dann aber schlug Erling Haaland zu. Österreichs Fußballer des Jahres scorte in der 29. Minute das 1:0 und erzielte damit das erste Tor im deutschen Oberhaus nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Der im Winter von Salzburg gekommene Norweger hält nun nach neun Liga-Matches bei zehn Treffern.

Neben dem Goalgetter trugen sich auch Raphael Guerreiro (45., 63.) und Thorgan Hazard (49.) in die Schützenliste ein. Bei Schalke wurden Guido Burgstaller in der 46. und Alessandro Schöpf in der 73. Minute eingetauscht. Michael Gregoritsch blieb auf der Ersatzbank.

Deren Landsmann Xaver Schlager gewann mit Wolfsburg in Augsburg nach Toren von Renato Steffen (43.) beziehungsweise Tin Jedvaj (54.) durch einen späten Treffer von Daniel Ginczek (91.) mit 2:1. Die Truppe von Oliver Glasner ist damit Tabellensechster.

Schlagers Ex-Salzburg-Kollege Konrad Laimer erreichte mit RB Leipzig im eigenen Stadion gegen Freiburg mit Philipp Lienhart nur ein 1:1. Manuel Gulde brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, Yussuf Poulsen gelang in der 77. Minute der Ausgleich für die Sachsen, bei denen Marcel Sabitzer aufgrund muskulärer Probleme zunächst Ersatz war und in der 69. Minute aufs Feld kam. Hannes Wolf saß auf der Bank.

In Sinsheim bescherten ein Eigentor von Kevin Akpoguma (58.) sowie Treffer von Vedad Ibisevic (60.) und Matheus Cunha (74.) Hertha BSC-Trainer Bruno Labbadia einen optimalen Einstand. Die ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner und Stefan Posch konnten Hoffenheims Niederlage nicht verhindern.

Bei ihrem Sieg hielten sich die Hertha-Profis nicht an die Torjubel-Vorgabe der Deutschen Fußball Liga. Nach ihren Treffern klatschten die Berliner Spieler jeweils ab und bildeten eine Jubeltraube. Im Rundschreiben der DFL zum Wiederbeginn der Liga nach der Corona-Pause heißt es: "Gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen".

Eine Nullnummer lieferten Fortuna und Paderborn in Düsseldorf ab. Kevin Stöger spielte bei den Hausherren durch, Ex-ÖFB-Teamspieler Markus Suttner wurde in der 61. Minute ausgetauscht.

