Haaland, Messi, De Bruyne Finalisten bei Europas Spielerwahl

Erling Haaland, Lionel Messi und Kevin de Bruyne dürfen auf die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres hoffen. Die Ehrung findet am 31. August in Monaco statt, wie die UEFA am Donnerstag bekannt gab. Der norwegische Ex-Salzburger Haaland und der verletzte Belgier De Bruyne hatten vergangene Saison mit Manchester City erstmals die Champions League gewonnen. Der argentinische Weltmeister Messi wechselte erst kürzlich von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die USA.

BILD: SN/APA (AFP)/OLI SCARFF De Bruyne (l.) und Haaland stehen im Finale der Wahl

Für die Kür von Europas Trainer des Jahres sind Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Mailand) und Luciano Spalletti (SSC Napoli) die Finalisten. Im vergangenen Jahr war Stürmer Karim Benzema von Real Madrid als bester Spieler ausgezeichnet worden, Carlo Ancelotti wurde nach dem Champions-League-Sieg des spanischen Topclubs als Trainer geehrt. Die Nominierten bei den Frauen sollen in der kommenden Woche nach dem WM-Finale in Australien bekannt gegeben werden.