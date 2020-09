Haaland traf bei Dortmund-Sieg doppelt

Borussia Dortmund hat den Schlager der Auftaktrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga souverän für sich entschieden. Der Vizemeister setzte sich am Samstag daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 durch und untermauerte damit seinen Status als erster Herausforderer des FC Bayern. Wenige Stunden zuvor hatte Michael Gregoritsch bei Augsburgs Auswärts-3:1 gegen Union Berlin das 2:1 erzielt.

Sasa Kalajdzic durfte sich mit dem zwischenzeitlichen 1:3 für Stuttgart gegen Freiburg zwar gleich bei seinem Oberhaus-Debüt über ein Tor freuen, blieb mit den Schwaben durch das 2:3 aber ohne Punkt. Der zweite Aufsteiger neben Stuttgart, Arminia Bielefeld, erkämpfte bei Eintracht Frankfurt ein 1:1. Für den 1. FC Köln (2:3 gegen Hoffenheim) und Werder Bremen (1:4 gegen Hertha BSC) gab es Heimniederlagen. Bereits am Freitag hatte Titelverteidiger FC Bayern den FC Schalke mit 8:0 abgefertigt.

In Dortmund fiel das 1:0 aus einer Ko-Produktion zweier 17-Jähriger - Giovanni Reyna scorte nach Vorlage von Jude Bellingham. Nach dem Seitenwechsel schlug Erling Haaland zu. Zunächst verwandelte der Ex-Salzburger einen Elfmeter (54.), dann schloss er einen sehenswerten Konter über Jadon Sancho ab (77.). Bei den Verlierern, die trotz des deutlichen Resultats gute Phasen hatten, spielte Stefan Lainer durch. Hannes Wolf wurde in der 57. Minute ausgetauscht.

Die Augsburger gingen dank eines Kopfballs von Ruben Vargas (41.) in Führung. Nach dem Ausgleich durch Marius Bütler (75.) fixierten Gregoritsch (82.) und Andre Hahn (90.) den Erfolg der Gäste. Der ÖFB-Teamstürmer wurde in der 89. Minute ausgetauscht, auf der Gegenseite spielte Christopher Trimmel durch.

In Frankfurt hatten die von Adi Hütter betreuten Gastgeber deutlich mehr vom Spiel, fanden jedoch gegen die Bielefelder nur selten Lücken und gerieten nach einem Konter durch Cebio Soukou (51.) in Rückstand. Drei Minuten zuvor hatte Martin Hinteregger mit einem Kopfball an die Latten-Unterkante Pech gehabt.

Mehr als der Ausgleich durch Andre Silva (63.) gelang den Gastgebern, bei denen Hinteregger durchspielte und Stefan Ilsanker in der 76. Minute eingetauscht wurde, nicht mehr. Bei Bielefeld war Manuel Prietl über die komplette Distanz im Einsatz, Christian Gebauer kam in der 73. Minute.

Stuttgart lag gegen Freiburg nach Toren von Nils Petersen (8.), Roland Sallai (26.) und Vincenzo Grifo (48.) schon scheinbar aussichtslos zurück, dann aber verkürzte Kalajdzic mit einem sehenswerten Lupfer sieben Minuten nach seiner Einwechslung (72.). Das 2:3 durch Silas Wamangituka Fundu (81.) war für die Schwaben dennoch zu wenig.

Beim Hoffenheimer Sieg avancierte Andrej Kramaric mit einem Triplepack (4., 45./Elfmeter, 90.) zum Matchwinner, Christoph Baumgartner hatte den Strafstoß herausgeholt. Dessen Landsmänner Florian Grillitsch und Stefan Posch fehlten der TSG ebenso wegen Verletzungen wie Florian Kainz den Kölnern. Werder Bremen musste mit Marco Friedl in der Innenverteidigung ein bitteres 1:4 vor eigenem Publikum gegen Hertha BSC hinnehmen.

