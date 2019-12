Haaland-Transfer: Trainer von Manchester United in Salzburg

Das Buhlen um Red-Bull-Salzburg-Juwel Erling Haaland hält unvermindert an. Laut britischen Medienberichten hat sich Ole Gunnar Solskjaer, der Trainer von Manchester United am Freitag in Salzburg aufgehalten.

Erst am Mittwoch hatte Haaland, wie berichtet, Besuche bei RB Leipzig und Dortmund abgestattet. Bei Red Bull Salzburg ist man über die Aktivitäten des 19-Jährigen informiert. Manchester United galt bislang als wahrscheinlichstes Ziel des Topstürmers, der in der Champions League acht Tore für Salzburg erzielte. Und der Club hat sein Werben um den in Leeds geborenen Angreifer noch nicht aufgegeben. Laut "Daily Mail" flog Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Freitag nach Salzburg. Er habe Haaland getroffen, um ihn von den Vorzügen eines Wechsels nach Manchester zu überzeugen. Sein Landsmann Solskjaer hat Haaland bereits bei Molde FK in Norwegen trainiert, ehe sich die Wege der beiden trennten. Mit Haalands Vater Alf-Inge, der auch bei diesem Gespräch dabei gewesen sein soll, hat er im norwegischen Nationalteam zusammengespielt.

Die Maschine hatte laut Flugradar knapp drei Stunden Aufenthalt, ehe sie zurück nach Manchester flog - und dann weiter nach Stavanger in Norwegen.

United ist wie Salzburg in der K.o.-Phase der Europa League vertreten. Der mehrfache Champions-League-Gewinner holte sich souverän den Gruppensieg und ist bei der Auslosung am Montag wie die Bullen gesetzt.

Aufs Sportliche konzentrieren muss sich Haaland in diesen Tagen nicht zwingend. Beim Bundesliga-Herbstkehraus in Hartberg ist er wegen einer Bauchmuskelzerrung nicht mit dabei.

RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann bestätigte am Freitag, dass er mit dem von vielen europäischen Clubs heiß umworbenen Norweger von Schwesterclub ein "gutes Gespräch" geführt hat. "Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch zu sagen, was meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist, dass es ein gutes Gespräch war", sagte Julian Nagelsmann. "Nach solchen Gesprächen kann man relativ wenig sagen, weil sie doch sehr einseitig sind, du als Trainer viel erzählst. Der Spieler und sein Berater hören viel zu." Nagelsmann erklärte nach dem Treffen mit dem 19-jährigen Norweger, der auch mit Dortmund in Verbindung gebracht wird: "Es gibt nichts zu verkünden." Dennoch sieht RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff für Leipzig gute Chancen. "Wir müssen uns hier nicht mehr verstecken, was die Attraktivität angeht, auch nicht hinter Borussia Dortmund. Wir sind ein Verein, der jungen talentierten Spielern mehr als Chancen gibt."

Quelle: SN