Haaland vergaß seine guten Manieren

Im Topspiel der ersten Frühjahrsrunde der deutschen Bundesliga wurde die Siegesserie von Eintracht Frankfurt gestoppt. Dabei sah die Truppe des österreichischen Trainers Oliver Glasner lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Aber ein 2:0 reichte nicht, in der Schlussphase drehte Dortmund mit Toren in der 87. und 89. Minute die Partie und siegt 3:2. Mit dem Erfolg rückte die Truppe von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose den Bayern bis auf sechs Punkte nahe. In der hektischen Schlussphase standen zwei ehemalige Salzburger Fanlieblinge ...