Ein Anhänger des Fußball-Clubs AS Roma, der vor dem Halbfinale der Champions League im April beim FC Liverpool mit einem anderen Mann einen englischen Fan attackiert hatte, ist am Freitag in England zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 29-Jährige hatte sich der Aggression schuldig bekannt, aber nicht die Schläge ausgeführt, nach denen das 53-jährige Opfer noch immer im Koma liegt.

Quelle: Apa/Afp