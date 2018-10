Haidara Kandidat für Auszeichung als Welt-Toptalent

Die Superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, die französischen Weltmeister Antoine Griezmann und Kylian Mbappe und FIFA-Weltfußballer Luka Modric befinden sich wenig überraschend unter den 30 Nominierten für den Ballon d'Or. In der ebenfalls stattfindenden Wahl für den besten U21-Spieler findet sich Amadou Haidara unter den zehn Nominierten.

Die Sieger werden heuer am 3. Dezember bekanntgegeben. Erstmals wird in diesem Jahr auch der Ballon d'Or der Frauen vergeben. Der beste U21-Nachwuchsspieler wird mit der "Kopa-Trophy" bedacht. Auch in dieser Kategorie ist der 19 Jahre alte Mbappe nominiert - ebenso wie Salzburgs Amadou Haidara.

"France Football" vergibt den Ballon d'Or (Goldener Ball) bereits seit 1956. Die Auszeichnung ist inzwischen wieder unabhängig von der FIFA - seit 2016 veranstaltet der Weltverband wieder eine eigene Wahl zum Weltfußballer des Jahres.

Quelle: Apa/Ag.