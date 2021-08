Halbzeit im Play-off: Salzburgs Höhenflug weckt Hoffnungen

Nach dem 2:1-Heimsieg im Geduldsspiel gegen Bröndby darf Red Bull Salzburg weiter von der Champions League träumen. Das Ende der Auswärtstorregel sollte für die Bullen von Vorteil sein.

45 Minuten lang bissen sich die Bullen an Bröndby die Zähne aus. Ein schnelles Gegentor, dazu unzählige erfolglose Anläufe gegen den Abwehrriegel des dänischen Meisters - das Hinspiel im Champions-League-Play-off drohte für Red Bull Salzburg am Dienstag zum Fiasko zu werden. Doch in den zweiten 45 Spielminuten setzten die Salzburger vor 17.500 Zuschauern zum Höhenflug an, belohnten sich nach einem Sturmlauf mit zwei Toren von Karim Adeyemi und dem eingewechselten Wirbelwind Brenden Aaronson und dürfen sich damit berechtigte Hoffnungen machen, ...