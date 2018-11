Hannes Wolf - er ist Red Bull Salzburgs aufgehender Stern

Hannes Wolf hat sich bei Red Bull Salzburg in die internationale Auslage gespielt. Der 19-Jährige bringt besondere Tugenden mit, weshalb er auch als Lieblingsschüler von Bullen-Trainer Marco Rose gilt.

So wie Hannes Wolf Fußball spielt, wie er in Interviews spricht und welche Erfolge er in seiner Vita vorzuweisen hat, ist es schon erstaunlich, dass dieser junge Mann eigentlich noch ein Teenager ist. Mit 19 Jahren ist Wolf zweifacher österreichischer Fußballmeister und Gewinner der UEFA Youth League. Er war fixer Bestandteil jener Mannschaft, die in der Europa League bis ins Halbfinale vorgedrungen ist. Und er ist derjenige Profi von Red Bull Salzburg, der das gewisse Etwas hat, der mit seiner kaltschnäuzigen Art auf dem Platz Spiele entscheiden kann. Das macht ihn, angelehnt an Manchester-United-Trainer José Mourinho, zu Salzburgs "Special One".