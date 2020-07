Harte Brocken warten: Red Bull Salzburg kämpft wieder gegen das Quali-Trauma für die Champions League

Red Bull Salzburg muss wieder einmal in die Qualifikation zur Champions League. Da werden für die Bullen auch schlimme Erinnerungen wach.

Am Montag beginnt bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg mit den Leistungs- und Coronavirustests die Saison. Erstmals auf dem Platz im Trainingszentrum in Taxham werden die Bullenkicker am 29. Juli stehen, um sich dann intensiv auf das große Saisonziel vorzubereiten. ...