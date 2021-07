Harte Brocken warten: Red Bull Salzburg zittert wieder um die Champions League

Die Bullen müssen wieder in die Qualifikation zur Champions League. Der Meister ist im Play-off gesetzt, wird aber Topleistungen benötigen.

In einer Woche startet Red Bull Salzburg mit der ersten Cuprunde auswärts gegen Hertha Wels in die Pflichtspielsaison. Am Samstag bestreitet die Truppe von Trainer Matthias Jaissle gegen den polnischen Erstligisten Raków Częstochowa den letzten Test (Sportanlage Anif, 15) vor dem ersten Ernstfall. Ein guter Saisonstart wäre wichtig, denn schon Mitte August kämpfen die Bullen um den Einzug in die Champions League. Im Play-off warten harte Brocken.

Zum dritten Mal in Serie steuern die Salzburger die Königsklasse des ...