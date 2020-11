Hasenhüttl-Club Southampton siegt bei Aston Villa

Trainer Ralph Hasenhüttl hat in der englischen Fußball-Premier-League weiter Grund zum Jubeln. Sein Team Southampton feierte in der 7. Runde einen 4:3-Erfolg bei Aston Villa, ist damit seit fünf Matches ungeschlagen und liegt weiter nur drei Punkte hinter Leader Liverpool, der am Samstag West Ham 2:1 bezwungen hatte.

SN/APA (AFP)/GARETH COPLEY Erfolgserlebnis für das Hasenhüttl-Team