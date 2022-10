Hasenhüttl holt mit Southampton 1:1 gegen Arsenal

Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton den Siegeszug von Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League gestoppt. Die "Saints" des steirischen Trainers erkämpften sich am Sonntag gegen den Tabellenführer aus London ein 1:1. Arsenal, das zuletzt vier Siege hintereinander gefeiert hatte, liegt damit nur noch zwei Punkte vor Titelverteidiger Manchester City, der am Vortag Brighton mit 3:1 bezwungen hatte. Einen Dämpfer kassierte auch Tottenham, das gegen Newcastle 1:2 verlor.

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Southampton bejubelt Punktgewinn gegen Arsenal