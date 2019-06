Hasenhüttl: "In England hat ein Trainer mehr Ruhe"

Für Ralph Hasenhüttl stehen Fußballtrainer in Deutschland mehr unter Druck als in England, wo der Steirer seit Dezember 2018 als Verantwortlicher bei Southampton arbeitet. "Das ist eine ungesunde Entwicklung. Man ist schnell bereit, den Trainer auszutauschen", sagte Hasenhüttl in einem Interview des Magazins "Kicker". "In England hat ein Trainer mehr Ruhe zum Arbeiten - und ein anderes Standing."

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Hasenhüttl kann in England ruhiger arbeiten als in Deutschland