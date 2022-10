Hasenhüttl kassiert mit Southampton 0:4-Pleite bei ManCity

Nichts zu holen gab es für Ralph Hasenhüttl und seinen FC Southampton am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League bei Titelverteidiger Manchester City. Southampton musste mit einem 0:4 (0:2) die vierte Niederlage hintereinander einstecken und blieb auf Rang 16, einen Punkt vor den Abstiegsrängen. ManCity übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenführung von Arsenal, das am Sonntag im Schlager den FC Liverpool empfängt.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Manchester City bejubelt den nächsten Treffer von Haaland