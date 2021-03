Hasenhüttls Southampton kassiert nächste Niederlage

Trainer Ralph Hasenüttl und Southampton können den Abstiegskampf in der englischen Fußball-Premier-League weiter nicht abhaken. Am Sonntag kassierten die "Saints" in der 28. Runde eine 1:2-(1:1)-Heimniederlage gegen Brighton und liegen als 14. nur sieben Punkte vor dem "Strich". Für Southampton war es die zehnte Niederlage in den jüngsten zwölf Ligaspielen. Brighton verbesserte sich auf Rang 16, vier Zähler hinter Southampton.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Southampton und Hasenhüttl finden nicht aus der Krise