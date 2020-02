Hasenhüttls Southampton siegte - ManCity 1:0 gegen Leicester

Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ist Southampton wieder die Trendwende gelungen. Der Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl feierte am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League gegen Aston Villa einen 2:0-Heimsieg und ist damit Tabellenzwölfter. Manchester City festigte nach einem 1:0-Sieg gegen Tabellendritten Leicester City Rang zwei.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Titelverteidiger Manchester City siegte auswärts 1:0