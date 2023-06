Hat Österreich die besseren Deutschen?

Neidvoll blickte Österreich in Sachen Fußball über Jahrzehnte über die Grenze zu seinen Lieblingsnachbarn. Zurück aus Deutschland gab es zumeist Häme und verächtliche Reaktionen, wenn es um die Leistung der rot-weiß-roten Kicker ging, die sich für die Großereignisse nur selten qualifizierten. Zuletzt für eine WM 1998, 2021 für eine EM. Nur vereinzelt gab es mediales Lob aus Deutschland, wenn österreichische Spieler wie der Salzburger Konrad Laimer zu Leistungsträgern in Leipzig avancierten. Was aktuell noch mehr schmerzen dürfte: Deutsche Fußballlehrer und ...