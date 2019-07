Haugesund gewann erstes Duell der potenziellen Sturm-Gegner

Haugesund hat sich im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League gegenüber dem nordirischen Vertreter Cliftonville einen Vorteil verschafft. Die Norweger gewannen am Donnerstag in Belfast 1:0 (1:0) und sicherten sich damit eine gute Ausgangsposition für das (Heim-)Rückspiel in einer Woche. Der Sieger des Duells ist in der zweiten Qualifikationsrunde Gegner des SK Sturm Graz.

Sturm startet am 25. Juli auswärts in die Europacup-Saison. Das Rückspiel gegen den Aufsteiger aus Haugesund gegen Cliftonville findet am 1. August in der Merkur Arena statt. Quelle: APA