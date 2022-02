Havertz schießt Chelsea nach CL auch zum Club-WM-Titel

Chelsea hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die Fußball-Club-WM gewonnen. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstag im Finale in Abu Dhabi gegen den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras aus Sao Paulo mit 2:1 nach Verlängerung durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Kai Havertz in der 117. Minute per Elfmeter. Der 22-jährige Deutsche hatte Chelsea Ende Mai bereits im Champions-League-Finale gegen Manchester City zum Sieg (1:0) geschossen.

SN/APA/AFP/KARIM SAHIB Havertz ist Chelseas Mann für die entscheidenden Tore