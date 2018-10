Hearts-Legionär Haring sieht Chancen für Salzburg und Rapid

Red Bull Salzburg und Rapid dürfen sich am Donnerstag in den Europa-League-Duellen mit den Glasgower Fußball-Großclubs einiges ausrechnen - zumindest wenn es nach Peter Haring geht. Der Burgenländer ist seit Sommer bei Heart of Midlothian engagiert und führt mit seinem neuen Club sensationell die schottische Premiership an, unter anderem vor Salzburg-Gegner Celtic und Rapid-Rivale Rangers.

Gegen Celtic feierte Haring mit den Hearts im August einen 1:0-Heimsieg. "Sie versuchen, hinten rauszuspielen, das kann gegen die Salzburger mit ihrem Pressing sehr gefährlich werden. Celtic ist ein Gegner, der Salzburg liegen könnte", sagte Haring der APA. Zudem spreche der Heimvorteil für die "Bullen", erklärte der 25-Jährige.

Entscheidender Mann in der Celtic-Defensive ist laut Haring der belgische Teamspieler Dedryck Boyata, in der Offensive hapert es allerdings nach dem 22 Millionen Euro schweren Abgang von Stürmer Moussa Dembele zu Olympique Lyon. "Vom Kollektiv her ist Celtic besser, von den Stürmern her sind es die Rangers", urteilte Haring.

Die beiden Rangers-Angreifer Kyle Lafferty, im Sommer von den Hearts verpflichtet, und Alfredo Morales verfügen laut dem Ex-Rieder über hohe Qualität. "Sie können aus dem Nichts Tore machen." Deshalb und aufgrund der jüngsten Turbulenzen bei Rapid erwartet Haring im Ibrox Park eine enge Partie. "Das wird ein Duell auf Augenhöhe, Kleinigkeiten werden den Ausschlag geben."

Haring drückt Rapid besonders die Daumen, schließlich spielte er in seiner Jugend mit Unterbrechungen für die Hütteldorfer. Für Pflichtspiel-Einsätze in der Profi-Mannschaft reichte es nicht, auch weil ihm eine langwierige Knieverletzung einen Strich durch die Rechnung machte. Ab Sommer 2015 spielte Haring zwei Jahre für Austria Lustenau, danach eine Saison für die SV Ried, ehe der Abflug in Richtung Edinburgh erfolgte.

Der ablösefreie Wechsel zum Verein aus Edinburgh sollte sich bezahlt machen. Haring, eigentlich als Innenverteidiger geholt, etablierte sich als Stammspieler im zentralen defensiven Mittelfeld. Der 25-Jährige spielte in allen 13 bisherigen Saisonpartien durch, brachte es dabei auf fünf Tore und drei Assists und leistete so einen maßgeblichen Beitrag zum Einzug ins Liga-Cup-Semifinale und zum Sprung auf Liga-Platz eins.

Aus den ersten sieben Runden schauten sechs Siege und ein Remis heraus, der Vorsprung auf den ersten Verfolger, Stadtrivale Hibernian, beträgt fünf Punkte. Titelverteidiger Celtic liegt als Fünfter sechs Zähler zurück, den sechstplatzierten Rangers fehlen schon acht Punkte. "Für mich persönlich und für den Club läuft es perfekt, man merkt eine sehr große Euphorie in der Stadt", erzählte Haring.

Im Lager der Hearts lebt der Traum auf den Meistertitel und damit auf einen historischen Erfolg - der bisher letzte schottische Meister, der nicht Celtic oder Rangers hieß, war 1985 der Aberdeen FC unter der späteren Manchester-United-Trainerikone Alex Ferguson. "Wir haben das Momentum auf unserer Seite. Die beiden Glasgower Clubs tun sich derzeit schwer, aber sie werden sicher noch kommen", vermutete Haring.

Nach dem Geschmack des Defensivspieler kann der Aufschwung der "Old Firm"-Vereine noch länger auf sich warten lassen - immerhin geht es am Sonntag auswärts gegen die Rangers. "Dass sie drei Tage davor gegen Rapid spielen, ist sicher kein Nachteil für uns", sagte Haring, der auf eine Gegnerbeobachtung vor Ort verzichtet. Da er in Edinburgh Besuch von seiner Schwester bekommt, verzichtet der Burgenländer am Donnerstag auf eine Reise zum Ibrox Park.

