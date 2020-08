Champions und Europa League gehen in die Entscheidung. Bis zum 23. August gibt es Spitzenfußball. Österreichs Topkicker sind mittendrin.

Mit der italienischen Serie A wird am Sonntag die letzte europäische Topliga abgeschlossen. Start frei für den Europapokal, der im August in seine entscheidende Phase geht. Und es wird ein heißer Monat bis zu den Finalspielen in der Champions und ...