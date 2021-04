Herbert Hübel: "Fans haben die Super League zu Fall gebracht"

Salzburgs Fußballpräsident Herbert Hübel war als UEFA-Topjurist bei der Sitzung des Exekutivkommitees der europäischen Fußballunion in Montreux dabei. Er ist überzeugt, dass der Druck der Basis stark genug ist, Super-League-Pläne künftig einzudämmen.

Am Sonntag aus dem Hut gezaubert, am Dienstag schon wieder begraben: Die Pläne für eine milliardenschwere Fußball-Liga, die von zwölf Topvereinen aus England, Spanien und Italien gewälzt wurden, hatten nur eine kurze Lebensdauer. Dass sich die meisten Abtrünnigen rasch eines Besseren besonnen haben, lag auch am entschiedenen Widerstand der UEFA und ihrer 55 Mitgliedsverbände. Die europäische Fußballunion hat am Montag und Dienstag in Montreux die Reform der Champions League ab 2024/25 abgesegnet. Gegen die Königsklasse war das "Super-League"-Projekt der Zwölf ...