Herbert Prohaska traut Red Bull Salzburg die Sensation zu: "Sie müssen in Rom mutig auftreten"

Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska traut Red Bull Salzburg die große Sensation gegen seinen Ex-Club AS Roma zu.

Wenn Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Donnerstag im Rückspiel der Europa League auswärts auf den AS Rom trifft, schlagen bei Herbert Prohaska zwei Herzen in seiner Brust. "Aber eigentlich ist es für mich auch ein schönes Spiel. Als Österreicher helfe ich zu Salzburg, aber wenn Rom weiterkommt, freue ich mich für meinen Ex-Club."

"Fantastisches Jahr in Rom"

Beim italienischen Traditionsverein erlebte der ORF-Experte wohl sein schönstes Jahr als Aktiver. Zur Saison 1982/83 wechselte der gebürtige ...