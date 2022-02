Hermann Stadler erfüllte die Bitte von Töchterchen Nadine

Mit dem wichtigsten Schuss in seinem Leben brachte der Oberndorfer Austria Salzburg 1994 ins Finale des UEFA-Cups.

Im vierten Teil der SN-Serie "Sternstunden im Salzburger Fußball" spielt ein Salzburger Bua aus Oberndorf die Hauptrolle. Hermann Stadler (60) ging mit seinem Treffer zum 1:1 in Karlsruhe in die Geschichte ein. Denn nach einem 0:0 im Hinspiel zog die damalige Salzburger Austria aufgrund der Auswärtstorregel in das UEFA-Cup-Finale 1994 ein. Im Gespräch mit den SN erinnert sich Stadler an diesen denkwürdigen 12. April 1994: "Es war der wichtigste Schuss in meinem Leben."

Bis heute ist der Einzug ...