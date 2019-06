Hertha bekommt mindestens 125 Millionen von Investor

Der deutsche Fußball-Bundesligist Hertha BSC stößt mit einem umfangreichen Investorendeal über mindestens 125 Millionen Euro in eine neue finanzielle Dimension vor. Wie die Berliner am Donnerstag bestätigten, wird Unternehmer Lars Windhorst diese Summe in den Club pumpen. Der Geldgeber erwirbt über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor zunächst 37,5 Prozent am Hauptstadtclub.

SN/APA (dpa)/Soeren Stache Hertha BSC stößt in neue finanzielle Dimension vor