Hertha hält in deutscher Relegation gegen HSV die Klasse

Der Hamburger SV hat den Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga verspielt. Die Hamburger mussten sich nach einem 1:0-Hinspielsieg am Montagabend im Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC Berlin mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Mit Trainer Felix Magath rettete ausgerechnet eine HSV-Legende die Berliner, die seit 2013 weiter ununterbrochen im Oberhaus vertreten sind. Der HSV dagegen muss sich auf ein fünftes Jahr in der 2. Bundesliga einstellen.

SN/APA/dpa/Christian Charisius In Hamburg durfte am Ende nur die Hertha jubeln