Hinteregger absolviert in Salzburg Rehaprogramm

ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger muss wegen einer Rippenverletzung im Training mit dem FC Augsburg weiter kürzertreten. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, werde der Verteidiger bis Samstag ein individuelles Rehabilitationsprogramm in Salzburg absolvieren. Am Sonntag soll er aber wieder zur Mannschaft stoßen und mit ins Trainingslager nach Tirol reisen.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Martin Hinteregger verletzte sich im Juni bei der EM-Qualifikation