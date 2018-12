Hinterseer-Doppelpack bei 3:2-Sieg Bochums beim 1. FC Köln

Der Tiroler Lukas Hinterseer hat am Freitag in der 18. Runde der Zweiten deutschen Fußball-Bundesliga mit zwei Toren maßgeblich zu einem 3:2 (2:1)-Sieg des VfL Bochum beim 1. FC Köln beigetragen. Für den Absteiger aus dem Oberhaus war es die erst vierte Saison-Niederlage, womit der zumindest vorübergehende Sprung am HSV vorbei an die Tabellenspitze verpasst wurde. Der Leader spielt am Sonntag.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Lukas Hinterseer führte Bochum zum Sieg in Köln