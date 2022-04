"Hinti"-Sprechchöre hallten durch das Camp Nou

Frankfurt feierte mit einem ganz starken Martin Hinteregger eine magische Nacht beim 3:2 gegen den FC Barcelona. Fünf Österreicher stehen im Semifinale der europäischen Clubbewerbe.

Vier ÖFB-Nationalspieler und ein österreichischer Trainer dürfen sich Hoffnungen machen, die Finalspiele in der Champions bzw. der Europa bzw. der Conference League zu erreichen. Für das Highlight sorgte am Donnerstag in der Europa League Eintracht Frankfurt. Trainer Oliver Glasner hatte mit seiner Taktik den FC Barcelona ausgetrickst. Der Abwehrchef der Hessen, Martin Hinteregger, agierte fast fehlerlos und wurde im Fußballtempel Camp Nou von 30.000 Eintracht-Fans gefeiert.Hinteregger und die Sensation Nach dem 1:1 im Hinspiel des Viertelfinales gegen den FC Barcelona ...